Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики «Хун-6К» Китая провели патрулирование в АТР
13:20 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиагруппа стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.
«30 ноября 2022 г. Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков „Хун-6К“ ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», — сказали в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны России, продолжительность полета российских ракетоносцев составляла около восьми часов. «Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы», — добавили там.
НОВОСТИ
- 13:32 30.11.2022
- К боевой учебе мобилизованных привлечено около трех тыс. инструкторов — Шойгу
- 13:05 30.11.2022
- Экс-председатель КНР, бывший генсек ЦК КПК Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет
- 13:00 30.11.2022
- В России ожидается новый рекорд по строительству жилья — Путин
- 12:32 30.11.2022
- Основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию
- 12:20 30.11.2022
- ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных 319 млрд евро активов РФ
- 12:05 30.11.2022
- В Москве выявили 1 405 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 30.11.2022
- Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины с 385 до 600 млрд евро
- 11:32 30.11.2022
- В России выявили 6 088 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:22 30.11.2022
- Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов
- 11:20 30.11.2022
- Потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тыс. военных — оценка ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать