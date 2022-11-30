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Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики «Хун-6К» Китая провели патрулирование в АТР

13:20 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиагруппа стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

«30 ноября 2022 г. Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков „Хун-6К“ ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», — сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, продолжительность полета российских ракетоносцев составляла около восьми часов. «Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы», — добавили там.

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