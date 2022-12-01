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Пентагон выступил резко против новой военной операции Турции в Сирии

10:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которого выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории этой страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Пентагона.

«Он также выразил обеспокоенность по поводу эскалационных действий на севере Сирии и в Турции, в том числе недавних авиаударов, некоторые из которых создавали прямую угрозу безопасности военнослужащих США, которые работают с местными партнерами в Сирии с целью победы над ИГ (террористическая группировка „Исламское государство“, запрещена в РФ). Министр Остин призвал к деэскалации и передал, что Министерство обороны [США] резко против новой военной операции Турции в Сирии», — отмечается в нем.

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