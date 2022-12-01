Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ — Карчаа
11:05 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска. Об этом в четверг в эфире Первого канала сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — сказал он.
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