Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ — Карчаа

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска. Об этом в четверг в эфире Первого канала сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — сказал он.