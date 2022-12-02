Еврокомиссар не приедет на встречу в США из-за игнорирования на ней важных для ЕС вопросов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отказался от участия в заседании Совета по торговле и технологиям США — ЕС в связи с тем, что в повестке дня уделяется слишком мало времени рассмотрению опасений лидеров Евросоюза по поводу нового американского климатического и налогового законодательства. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на поясняющий ситуацию документ, оказавшийся в его распоряжении.

По данным агентства, речь идет в первую очередь об американском Акте о снижении инфляции, обсуждение которого, как полагали в Европе, станет основным на встрече. Между тем, указывается в документе, теме на встрече будет «уделено 45 минут за обедом». Как подчеркнул Бретон, на заседании Совета по торговле и технологиям США — ЕС «больше не уделяют достаточного внимания вопросам, вызывающим озабоченность у многих европейских министров промышленности и деловых кругов».