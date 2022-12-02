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НОВОСТИ

Большинство российских IT-специалистов предпочли бы работать в иностранной компании - опрос

14:00 02.12.2022 Источник: Ведомости

63,7% опрошенных российских IT-специалистов хотели бы работать в одной из зарубежных компаний, следует из опроса компании My Path Group LLC. «Ведомости» ознакомились с результатами опроса.

На вопрос о том, чем их привлекает работа в зарубежной компании, 40,8% респондентов сказали, что считают, что там предлагают лучшие условия труда. 25,4% отметили, что зарубежные компании дают возможность переезда в другую страну, 17,8% сказали, что хотели бы работать на лидера отрасли. Еще 8,9% респондентов полагает, что у иностранных IT-компаний более «амбициозные задачи», а 7,1% говорят о более выгодном соцпакете.

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