VIII Банковская юридическая конференция: эффективное регулирование – реальность или утопия?
15:57 03.12.2022
На круглом столе «Поведенческий надзор и посредническая роль банков» участники конференции обсудили, каким образом стоит регулировать финансовый рынок, чтобы способствовать его развитию и устранять недобросовестные практики. В рамках дискуссии участники отметили, что сегодня в основном применяется запретительная позиция со стороны регулирующих органов, которая устраняет и конструктивные инициативы банков и мешает развитию сервисов. В качестве одного примеров была приведена предельная стоимость кредита (ПСК), которая из информационного инструмента превратилась в ограничительный и стала пределом, выше которой нельзя кредитовать. Однако недобросовестные участники рынка легко обошли эту меру и стали не включать те или иные связанные с кредитом услуги в ПСК.
«Но вместо того, чтобы отменить ограничение по ПСК и перейти к макропруденциальному регулированию, предлагается нелогичная норма: все услуги, приобретаемые через банковские каналы, даже если они никак не связаны с кредитованием, включать в ПСК. Что же это за показатель получится – полная стоимость чего? Уж точно не кредита. Зачем это делается? Потому что так предлагается бороться с навязыванием дополнительных услуг. Однако для борьбы с навязыванием есть и более подходящие инструменты: информирование и период охлаждения», – отметила в своем выступлении на круглом столе вице-президент Сбербанка Анна Попова.
По итогам дискуссии участники финансового рынка пришли к выводу, что введение законодательных ограничений обоснованно только в качестве исключительной меры, когда по каким-то причинам ни надзор, ни стандарты поведения, ни другие мягкие методы не сработали.
По словам Анны Поповой, эффективный поведенческий подход – это баланс между надзором, стимулированием развития финансовых рынков, добросовестных и правильных практик и созданием адекватных регуляторных требований в отношении взаимодействия с потребителями и во благо потребителя.
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