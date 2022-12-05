Уже почти половина торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах — Мишустин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно половина торговли между Россией и Китаем уже ведется в национальных валютах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

«Важно, что сейчас почти половина нашей торговли осуществляется в национальных валютах», — указал он.