Уже почти половина торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах — Мишустин
12:20 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно половина торговли между Россией и Китаем уже ведется в национальных валютах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.
«Важно, что сейчас почти половина нашей торговли осуществляется в национальных валютах», — указал он.
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