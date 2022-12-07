Суд США отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии
10:05 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с обвинением в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг.
По его информации, судья Джон Бейтс был вынужден отклонить жалобу из-за юридической неприкосновенности наследного принца в рамках гражданского иска, поскольку он занимает должность премьер-министра. Решение было принято, несмотря на «беспокойство как в связи с обстоятельствами назначения бен Сальмана, так и с заслуживающими доверия утверждениями о его причастности к убийству Хашогги», говорится в заявлении Бейтса.
Министерство юстиции и Госдепартамент США ранее уведомили американский суд о том, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в силу занимаемой должности обладает неприкосновенностью в рамках гражданского иска, поданного к нему невестой Хашогги Хатидже Дженгиз и основанной журналистом перед смертью организацией Democracy for the Arab World Now («Демократия для арабского мира сейчас»). Они обратились в суд американского федерального округа Колумбия в 2020 году.
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