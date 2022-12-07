В Москве выявили 1 727 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 727 против 963 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 6 октября, когда выявили 1 962 случая инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 265 364 случая заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 17, как и днем ранее, до 47 098. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 303, до 3 072 046.
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