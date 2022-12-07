Кабмин ФРГ заявил, что Украина не обязана ограничиваться в обороне собственной территорией
17:12 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ считает, что Украина в обороне не обязана ограничиваться собственной территорией. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос о попытках нанесения Киевом ударов по военным аэродромам на территории России.
«Украина не обязана ограничивать свои оборонные усилия собственной государственной территорией», — утверждал он. «Впрочем, как правило, мы не высказываем позицию касательно таких инцидентов», — добавил Хебештрайт.
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