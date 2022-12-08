В Москве выявили 1 697 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:20 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 697 против 1 727 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 267 061 случай заражения.
Число умерших из-за коронавируса в столице за сутки возросло на 16 против 17 днем ранее, до 47 114. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 194, до 3 073 240.
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