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ВКС России уничтожили польских наемников в Харьковской области

15:12 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России высокоточным оружием уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», — сказал он.

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