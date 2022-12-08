ВКС России уничтожили польских наемников в Харьковской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России высокоточным оружием уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», — сказал он.