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НОВОСТИ

РФ намерена продолжить поставки вооружения Таджикистану — Шойгу

15:32 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена продолжить поставки вооружения и военной техники для повышения боевого потенциала Таджикистана, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо на полях заседания глав оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.

Он отметил, что сотрудничество России и Таджикистана в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центральной Азии.

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