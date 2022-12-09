Собянин: Открытие Троицкой линии метро запланировано на конец 2024 года

16:17

Из 11 перегонных тоннелей первой очереди Троицкой линии метрополитена построены уже семь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Линия очень важная. В зоне притяжения ее проживают или работают около 1,5 млн человек. Практически каждый 10-й москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии. Готовность и ход строительства неплохой, поэтому планируем запустить ее уже в конце 2024 года», - сообщил глава города, который побывал на строительной площадке станции «Новаторская».

«Новаторская» расположена вдоль Ленинского проспекта у пересечения с ул. Удальцова и ул. Новаторов. Она станет крупным транспортно-пересадочным узлом с выходом на обе стороны Ленинского проспекта и потому важно завершить ее строительство в установленные сроки. По словам генерального директора компании-подрядчика «УРСТ» Сергея Григоркевича, работы идут круглосуточно, на объекте задействовали более 1000 специалистов.

Напомним, протяженность Троицкой линии - около 40 км, на ней будет 17 станций. Сейчас возводится участок от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» длиной 25,2 км с 11 станциями: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка». Ввести участок в эксплуатацию планируют в 2024 году.