Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на правительственные источники.

С этой целью, как отмечается, к 2026 году ведомство намерено создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны. Они должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. После достижения определенной высоты блок отделяется от ракеты-носителя и планирует на цель. Считается, что их тяжелее перехватывать, чем обычные ракеты.

Разработка такого гиперзвукового оружия ведется в Японии с 2018 года с целью защиты отдаленных островов. В соответствии с проектом дальность его действия составляет несколько сотен километров, однако Минобороны Японии рассчитывает увеличить ее до 1 тыс. км в случае успешного развертывания в указанных регионах. Для этого также требуется получить разрешение от региональных властей.

Правительство Японии, как сообщала газета «Иомиури», в случае закрепления на законодательном уровне права наносить превентивные удары по базам потенциального противника намерено выделить средства для разработки более десяти видов ракет средней и большой дальности.