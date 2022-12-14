Рубль может стать основной валютой в торговых отношениях Ирана и РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% товарооборота России и Ирана осуществляется в рублях, российская валюта может стать основной в двусторонних торговых отношениях. Об этом заявил в среду посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции в резиденции диппредставительства.

«Мы считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших торгово-экономических отношениях, — сказал дипломат. — Сейчас более 40% объема товарооборота между нашими странами осуществляется с помощью рубля». Он указал, что Тегеран поддерживал и идею использования рубля в качестве главной валюты в региональных интеграционных союзах, таких как ЕАЭС.