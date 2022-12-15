Школы Луганска и Донецка получили от школ Москвы более 73 000 единиц учебных материалов и оборудования
12:25 15.12.2022
Московские школы направили более 73 тыс. единиц учебных материалов и оборудования в образовательные организации в Луганск и Донецк. Таким образом столица откликнулась на призыв помочь новым российским регионам, передав необходимые для обучения юных жителей Донецка и Луганска предметы.
«Надеюсь, что это поможет сделать уроки и занятия в кружках и секциях для ребят интереснее, - говорит заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. - Важно, что Москва не только передает учебные материалы и оборудование, но и делится педагогическим опытом и наработками с учителями и директорами школ из ЛНР и ДНР».
В школы, колледжи и детские сады Луганска и Донецка направили учебные и наглядные пособия, художественная литература, компьютерная техника, школьная мебель, игровой и спортивный инвентарь, хозтовары, спальные принадлежности, оборудование для столовой и для школьных театров.
Планируется, что в начале 2023 года Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и учебных пособий. Это позволит полностью обеспечить образовательные организации этих городов необходимыми материалами по всем предметам. Учебники и пособия сейчас закупаются у издательств.
Кроме того, московские педагоги и эксперты в сфере образования организовали курсы повышения квалификации по программе «Управление образовательными системами», предназначенные для руководителей школ Донецкой и Луганской народных республик.
НОВОСТИ
- 13:32 15.12.2022
- Проект 9-го пакета санкций против России возвращен на доработку послам стран ЕС
- 13:20 15.12.2022
- В Москве выявили 1 692 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:05 15.12.2022
- РФ получила от Ватикана извинения за слова понтифика о чеченцах и бурятах
- 13:00 15.12.2022
- В Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города — Пушилин
- 12:40 15.12.2022
- Сбербанк примет участие в создании Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов
- 12:32 15.12.2022
- Приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер — Захарова
- 12:20 15.12.2022
- Минцифры хочет усилить борьбу со спамом посредством новой блокировки автообзвона
- 12:05 15.12.2022
- Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России — Reuters
- 12:00 15.12.2022
- Самолет загорелся после вынужденной посадки в новосибирском Толмачево
- 11:32 15.12.2022
- В России выявили 7 833 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать