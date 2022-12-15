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НОВОСТИ

Школы Луганска и Донецка получили от школ Москвы более 73 000 единиц учебных материалов и оборудования

12:25 15.12.2022

Московские школы направили более 73 тыс. единиц учебных материалов и оборудования в образовательные организации в Луганск и Донецк. Таким образом столица откликнулась на призыв помочь новым российским регионам, передав необходимые для обучения юных жителей Донецка и Луганска предметы.

«Надеюсь, что это поможет сделать уроки и занятия в кружках и секциях для ребят интереснее, - говорит заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. - Важно, что Москва не только передает учебные материалы и оборудование, но и делится педагогическим опытом и наработками с учителями и директорами школ из ЛНР и ДНР».

В школы, колледжи и детские сады Луганска и Донецка направили учебные и наглядные пособия, художественная литература, компьютерная техника, школьная мебель, игровой и спортивный инвентарь, хозтовары, спальные принадлежности, оборудование для столовой и для школьных театров.

Планируется, что в начале 2023 года Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и учебных пособий. Это позволит полностью обеспечить образовательные организации этих городов необходимыми материалами по всем предметам. Учебники и пособия сейчас закупаются у издательств.

Кроме того, московские педагоги и эксперты в сфере образования организовали курсы повышения квалификации по программе «Управление образовательными системами», предназначенные для руководителей школ Донецкой и Луганской народных республик.

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