Медведев усомнился в заверениях НАТО о том, что альянс не воюет с Россией

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители стран НАТО в один голос уверяют, что альянс не воюет с Россией, но все хорошо понимают, что на самом деле ситуация иная. И сейчас верная оценка действий НАТО — главный вопрос, написал в пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети.

«Сегодня <…> существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию?» — задался вопросами политик.

Как обратил внимание Медведев, «руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией». «Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» — заметил он.