Медведев усомнился в заверениях НАТО о том, что альянс не воюет с Россией
12:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители стран НАТО в один голос уверяют, что альянс не воюет с Россией, но все хорошо понимают, что на самом деле ситуация иная. И сейчас верная оценка действий НАТО — главный вопрос, написал в пятницу зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети.
«Сегодня <…> существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию?» — задался вопросами политик.
Как обратил внимание Медведев, «руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией». «Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» — заметил он.
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