Зерно с Украины идет в основном развитые страны, Западу надо перестать лицемерить — МИД РФ
13:05 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть зерновых потоков и продовольствия с Украины продолжает идти в развитые страны, Западу нужно перестать лицемерить. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24».
«Получается, что большая часть продовольствия и зерна из Украины идет в развитые страны: Францию, Испанию, Нидерланды и Германию. Но мы помним, с чего все начиналось. <…> Начиналось это под разговоры, что Россия мешает усилиям по преодолению голода во всем мире, мешает, чтобы голода не было в беднейших странах странах мира», — сказал он. «Дело обстоит совсем не так. Поэтому корректировки нужны. И в том, что касается зерновых потоков в рамках этой сделки и в том, что касается освещения того, что происходит. Надо перестать лицемерить, я обращаюсь прежде всего к западным представителям», — пояснил Вершинин.
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