Большую часть туристического потока в Шри-Ланку в декабре составили россияне - власти
14:20 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Доля туристов из России стала самой высокой из числа иностранцев, прибывших на отдых в Шри-Ланку в декабре, и составила 21%», — приводит данные управления ланкийская газета «Дейли миррор». На втором месте находятся граждане Индии (18%), а на третьей позиции — подданные Соединенного Королевства (9%). С начала декабря островное государство в общей сложности посетили более 30 тыс. отдыхающих из-за рубежа.
Отдых на Шри-Ланке также стабильно пользуется популярностью у граждан Австралии, Германии и США.
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