В Иране темпы обогащения урана достигли рекордных уровней - ОАЭИ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого показателя за всю историю атомной промышленности исламской республики. Об этом в субботу заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.



«Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза», — приводит его слова агентство Тасним.



Заявление Эслами прозвучало накануне анонсированного на воскресенье визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламскую республику. В среду глава иранского регулятора заявил, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшее время. В тот же день телеканал «Аль-Арабия» сообщил со ссылкой на заявление официального представителя МАГАТЭ, что группа экспертов агентства прибудет в Тегеран 18 декабря.



