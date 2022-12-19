Проект Сбера «Социальный процессинг» удостоен премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

16:45

Совместный проект Сбера и его дочерней компании «Расчетные решения» «Социальный процессинг» удостоен премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Сервис признан лучшим в номинации «Социальные проекты и устойчивое развитие».

«Главная задача Сбера – помочь клиенту в конкретной жизненной ситуации. Просто, быстро, надежно, доступно для всех. Все наши цифровые сервисы полностью отвечают этой задаче, что важно для развития регионов и создания единых высоких стандартов оказания услуг», – подчеркнул директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

«Мы очень рады, что наши продукты были высоко оценены экспертным сообществом премии. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, которые улучшают качество жизни людей в России», – пообещал генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.

«Социальный процессинг» – универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ – владельцев карты «Мир». Он дает возможность выделять бюджетные средства под социальную программу по предоплате или постоплате.

Программа и форум «Развитие регионов. Лучшее для России» популяризуют и поощряют практики развития регионов. Лучшие проекты компаний, которые работают во благо России и активно способствуют развитию экономики страны, определяет экспертный совет. В его состав входят представители бизнеса и органов власти.