Сестра Ким Чен Ына намекнула, что КНДР может скоро запустить МБР на большую дальность
11:05 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. Ее заявление опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Очевидно, что они (западные страны — прим. ТАСС) критикуют возможности нашего стратегического оружия с помощью аргументов, что для подтверждения нужен запуск под нормальным углом, а не вертикальный пуск. Вы вскоре увидите и поймете, когда мы это сделаем», — отметила Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
НОВОСТИ
- 11:32 20.12.2022
- Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 руб. соответственно
- 11:20 20.12.2022
- В США опасаются обмена стратегиями между РФ и КНР для подрыва единства НАТО — постпред США
- 11:00 20.12.2022
- Индия развернула на границе с Китаем столько войск, сколько никогда не было — глава МИД
- 10:45 20.12.2022
- 48 тысяч школьников приняли участие в акции «День искусственного интеллекта на Дальнем Востоке»
- 10:32 20.12.2022
- Почти половина россиян поддержали запрет на использование иностранных слов, если есть аналог - опрос
- 10:20 20.12.2022
- Учения РФ и Китая на море подтверждают их решимость сообща противостоять угрозам — МО КНР
- 10:05 20.12.2022
- В новых регионах РФ не будут вводить ЕГЭ по украинскому языку — Рособрнадзор
- 10:00 20.12.2022
- Спецслужбы РФ должны усилить работу по ключевым направлениям — Путин
- 09:32 20.12.2022
- В МИД КНДР пригрозили ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии
- 09:20 20.12.2022
- Постпред Ирана отверг в ООН обвинения в передаче беспилотников РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать