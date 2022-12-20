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НОВОСТИ

Сестра Ким Чен Ына намекнула, что КНДР может скоро запустить МБР на большую дальность

11:05 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. Ее заявление опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Очевидно, что они (западные страны — прим. ТАСС) критикуют возможности нашего стратегического оружия с помощью аргументов, что для подтверждения нужен запуск под нормальным углом, а не вертикальный пуск. Вы вскоре увидите и поймете, когда мы это сделаем», — отметила Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

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