Венгрия призывает ЕК проанализировать последствия санкций против РФ
13:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия призывает Еврокомиссию тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Об этом во вторник заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан в интервью порталу Euractiv («Юрактив»).
«Еврокомиссия должна подготовить анализ последствий санкций против России», — сказал он.
Советник премьера также заявил, что Венгрия будет добиваться для себя отступлений от санкций ЕС против РФ в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят странам Европы больше, чем России».
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