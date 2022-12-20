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Венгрия призывает ЕК проанализировать последствия санкций против РФ

13:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия призывает Еврокомиссию тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Об этом во вторник заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан в интервью порталу Euractiv («Юрактив»).

«Еврокомиссия должна подготовить анализ последствий санкций против России», — сказал он.

Советник премьера также заявил, что Венгрия будет добиваться для себя отступлений от санкций ЕС против РФ в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят странам Европы больше, чем России».

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