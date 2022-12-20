Путин: Ситуация в ЛНР остается весьма сложной

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) до сих пор весьма сложная, ключевой вопрос сейчас — это безопасность людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником во вторник

«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — констатировал глава государства.