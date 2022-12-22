Макрон считает возможное вступление Украины в НАТО шагом к конфронтации с Москвой
13:20 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет воспринят Россией как враждебный жест, поэтому урегулирование украинского конфликта может произойти без ее включения в альянс, но с определенными гарантиями безопасности для Киева и Москвы. Такое мнение выразил в четверг в интервью газете «Монд» президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное, — сказал Макрон. — Независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности».
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