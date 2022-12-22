Макрон считает возможное вступление Украины в НАТО шагом к конфронтации с Москвой

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет воспринят Россией как враждебный жест, поэтому урегулирование украинского конфликта может произойти без ее включения в альянс, но с определенными гарантиями безопасности для Киева и Москвы. Такое мнение выразил в четверг в интервью газете «Монд» президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное, — сказал Макрон. — Независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности».