В Швеции хотят увеличить набор призывников на срочную военную службу
15:32 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Швеции намерено увеличить набор призывников на срочную военную службу, доведя его до 10 тыс. человек в год. В настоящее время в армию призываются по 5-6 тыс. человек, сообщает в пятницу телеканал Эс-вэ-тэ.
Ранее кабинет министров принял решение об увеличении к 2025 году количества призывников до 8 тыс. человек, однако сейчас он пришел к выводу, что этого недостаточно и к 2030–2035 годам армейскую службу должны будут проходить 10 тыс. новобранцев. «Отправной точкой является то, что Швеция должна иметь более мощную оборону, и мы должны быть в состоянии обеспечить ее личным составом. Поэтому нам нужно увеличить военный набор», — заявил в интервью телеканалу министр обороны Пол Йонсон.
Сегодня армейская служба является в Швеции гендерно-нейтральной и на нее призываются лица обоих полов. Ежегодно общее количество потенциальных призывников равно примерно 110 тыс.
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