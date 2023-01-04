Бизнесмена из РФ обязали выплатить в Швеции налоги на $21 млн
17:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, семья бизнесмена проживает в квартире площадью 270 кв. м в самом престижном районе Стокгольма с 2008 года, однако сам он в Швеции как резидент не зарегистрирован. В постановлении Налогового управления говорится, что россиянин прожил в Швеции достаточно долго, чтобы его доходы за несколько лет облагались налогом в королевстве.
После соответствующей проверки Служба приставов в качестве обеспечительной меры произвела арест принадлежащего бизнесмену имущества на общую сумму 96 млн крон (9,13 млн долларов), в том числе упомянутой квартиры в Стокгольме, земельного участка на первой морской береговой линии в Стокгольмском архипелаге, автомобиля Porsche («Порше») и часов фирмы Rolex («Ролекс»). Позднее с земельного участка был снят арест.
НОВОСТИ
- 17:40 04.01.2023
- В 2023 году в Госдуму может быть внесен проект закона о комплексной реабилитации инвалидов
- 16:15 04.01.2023
- Оппозиция ФРГ призывает к отставке министра обороны
- 16:05 04.01.2023
- Лицензию телеканала «Дождь» в Латвии могут возобновить
- 14:30 04.01.2023
- Во Франции ограничили продажу медикаментов на основе парацетамола
- 14:20 04.01.2023
- Британские железнодорожники грозят продолжать забастовки до лета - СМИ
- 13:20 04.01.2023
- За кадры с обнаженными несовершеннолетними актеры «Ромео и Джульетты» подали в суд
- 12:20 04.01.2023
- В ближайшие дни европейскую часть РФ ожидает сильное похолодание - Вильфанд
- 12:10 04.01.2023
- Ради экономии в Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты
- 11:40 04.01.2023
- В 2023 году эксперты ждут колебаний нефти Brent в пределах $70-100
- 10:30 04.01.2023
- Использование телефона личным составом стало причиной трагедии в Макеевке - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать