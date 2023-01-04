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НОВОСТИ

Бизнесмена из РФ обязали выплатить в Швеции налоги на $21 млн

17:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налоговое управление Швеции потребовало от бизнесмена из РФ погасить до конца января налоговую задолженность на общую сумму свыше 224 млн крон (около 21,3 млн долларов). Об этом в среду сообщает агентство ТТ.

По его данным, семья бизнесмена проживает в квартире площадью 270 кв. м в самом престижном районе Стокгольма с 2008 года, однако сам он в Швеции как резидент не зарегистрирован. В постановлении Налогового управления говорится, что россиянин прожил в Швеции достаточно долго, чтобы его доходы за несколько лет облагались налогом в королевстве.

После соответствующей проверки Служба приставов в качестве обеспечительной меры произвела арест принадлежащего бизнесмену имущества на общую сумму 96 млн крон (9,13 млн долларов), в том числе упомянутой квартиры в Стокгольме, земельного участка на первой морской береговой линии в Стокгольмском архипелаге, автомобиля Porsche («Порше») и часов фирмы Rolex («Ролекс»). Позднее с земельного участка был снят арест.

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