Руслана Хасбулатова похоронили в родовом селе Толстой-Юрт в Чеченской республике

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронили в родовом селе Толстой-Юрт недалеко от столицы Чеченской Республики города Грозного. Тело Хасбулатова предали земле с соблюдением всех религиозных обрядов, передает в четверг корр. ТАСС.

Руслан Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный утром.