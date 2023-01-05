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НОВОСТИ

Руслана Хасбулатова похоронили в родовом селе Толстой-Юрт в Чеченской республике

12:20 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронили в родовом селе Толстой-Юрт недалеко от столицы Чеченской Республики города Грозного. Тело Хасбулатова предали земле с соблюдением всех религиозных обрядов, передает в четверг корр. ТАСС.

Руслан Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный утром.

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