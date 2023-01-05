Руслана Хасбулатова похоронили в родовом селе Толстой-Юрт в Чеченской республике
12:20 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руслан Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный утром.
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