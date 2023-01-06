Донецк дважды обстрелян после начала объявленного Россией режима прекращения огня

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк во второй раз после начала действия объявленного РФ режима тишины, огонь велся из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Об этом в пятницу сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Перед этим ВСУ обстреляли Донецк ровно в 12:00 мск, когда начал действовать объявленный РФ режим тишины.