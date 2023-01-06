Донецк дважды обстрелян после начала объявленного Россией режима прекращения огня
13:00 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перед этим ВСУ обстреляли Донецк ровно в 12:00 мск, когда начал действовать объявленный РФ режим тишины.
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