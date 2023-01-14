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97% граждан Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России

17:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все граждане Венгрии, приявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России. Об этом сообщила в субботу официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

Подводя итоги этого своеобразного общенационального опроса, она отметила: «Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб». «Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», — написала Сенткирайи в соцсети.

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