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Министр обороны Японии извинился за инцидент с эсминцем, севшим на рифы

10:20 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада принес во вторник официальные извинения в связи с инцидентом с эсминцем «Инадзума», который сел на рифы у побережья страны и получил серьезные повреждения. «Мы доставили беспокойство нашему народу, это недопустимо, — сказал глава военного ведомства на пресс-конференции в Токио. — Министерство обороны приносят самые искренние извинения».

Министр подтвердил, что его ведомство и японские ВМС полностью сотрудничают со следствием по этому инциденту. Национальное Управление безопасности на море подозревает командование эсминца в халатности и нарушении правил навигации.

Установлено, в частности, что 10 января во время учебного плавания вахта на корабле проигнорировала светящиеся предупредительные буи, и эсминец на 200 метров углубился в район отмели, где и произошел инцидент. При столкновении с подводным рифом был разрушен гребной винт корабля, его корпус получил трещину, произошла утечка топлива. Инцидент произошел у побережья префектуры Ямагути на крайнем юго-западе главного японского острова Хонсю.

Корабль в результате столкновения потерял способность самостоятельно двигаться, и его сняли с рифов только 15 января. В настоящее время он отбуксирован на верфь в префектуре Хиросима, где будет производиться ремонт.

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