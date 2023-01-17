Турция заняла первое место в мире по росту цен на аренду жилья — СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция по итогам минувшего года стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. Они выросли на 160,6% в сравнении с предыдущим годом, сообщила во вторник газета «Айдынлык» со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Knight Frank («Найт Фрэнк»).

Местные эксперты отмечают, что рост цен на аренду жилья в Турции на 70% является оправданным и вызван инфляцией. Глава местной палаты риелторов Низаметтин Аша, слова которого приводит издание, отметил, что цены начали расти с 2018 года после двухлетнего застоя на рынке недвижимости, вызванного спадом примерно на 50% спроса на жилье. Обусловлено это было в том числе тем, что в течение последних лет предпочтение отдавалось строительству элитного жилья, приобрести которое представителям среднего класса было не по карману. «Таким образом, накопилось свыше 1 млн единиц недвижимости. На протяжении последних пяти-шести лет на рынке отмечено оживление, несмотря на достаточно высокие цены. На 70% они оправданы, на 30% являются вздутыми», — сказал глава палаты риелторов.

Как сообщили ТАСС представители отрасли, рост цен на аренду недвижимости в Турции отмечен с марта прошлого года, когда в страну хлынул поток граждан России и Украины. В основном они приобретают и арендуют жилье в Стамбуле и курортных районах. При этом цены на аренду могут быть баснословными, в зависимости от района, где арендуется жилье.

В Анталье средняя цена аренды в прошлом году выросла минимум в четыре раза, с 200-600 долларов в месяц до 2 тысяч. В Стамбуле найти квартиру или студию менее чем за 1,5-2 тыс. долларов в месяц сейчас практически невозможно. Притом что несколько лет назад арендовать жилье можно было за тысячу долларов.