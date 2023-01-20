Российский рынок покинули менее 9% фирм из Евросоюза и стран G7 - швейцарские экономисты
10:32 20.01.2023 Источник: Газета.Ru
Большинство компаний со штаб-квартирами в странах Европейского союза и «Большой семерки» (G7) остаются на рынке России, страну покинули менее 9%. Об этом рассказали швейцарские экономисты, профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани, передает РИА Новости.
Эксперты отметили, что многие западные компании и организации не захотели подчиняться требованию своих правительств, СМИ и некоммерческих организаций о том, чтобы покинуть Россию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что покинувшие Россию зарубежные компании не могли оставить после себя пустоту, она была заполнена отечественными предприятиями. Газета.Ru
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