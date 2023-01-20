Банк России предполагает некоторый рост ставок на ипотеку в новостройках

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки и застройщики в декабре начали постепенно отказываться от выдачи ипотечных кредитов по околонулевым ставкам, это в краткосрочной перспективе будет способствовать некоторому росту ставок по ипотеке на новостройки. Об этом говорится в материалах Банка России.

«При этом в декабре наметилась тенденция к постепенному отказу как застройщиков, так и банков от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке», — отметили в ЦБ. При этом в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки и повышением ставки по такой ипотеке на 1 п. п., а также расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог договора долевого участия (ДДУ).