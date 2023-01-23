Призыв по мобилизации завершен, указ все еще действует по другим причинам — Песков
14:00 23.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв нужного числа граждан, который завершен. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему не был отменен указ о мобилизации, если она завершена.
«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности <…>, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — подчеркнул Песков.
Однако, продолжил он, «кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил — это связано с исполнением обязанностей военнослужащими», а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее. «В этой части это продолжает работать», — сказал представитель Кремля.
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