У Европы нет реальной внешней политики, она следует за США - глава МИД Италии
12:32 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Европе не хватает настоящей внешней политики, и она следует за США.
«У Европы нет реальной внешней политики, равно как и оборонной политики. Мы всегда следуем за американцами. Силы обороны также определяют внешнюю политику. Мы опоздали, об этом говорилось с 1954 года», — сказал он в опубликованном в среду интервью газете «Стампа».
По мнению Таяни, в Европе не хватает лидеров уровня бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Мы нуждаемся в европейских лидерах, национальных лидеров слишком много. Европа нужна всему миру. Даже Германия, самая сильная страна, не может проявить себя. Нам не хватает [таких, как] Меркель», — отметил он.
НОВОСТИ
- 13:32 25.01.2023
- План поставки танков «Абрамс» Украине провальный по технологическим аспектам — Песков
- 13:20 25.01.2023
- На Украине уволен глава департамента госзакупок Минобороны
- 13:05 25.01.2023
- Госдума приняла закон о пробации осужденных в РФ
- 13:00 25.01.2023
- Пушилин заявил о боях в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались ВСУ
- 12:35 25.01.2023
- Сбер зарегистрировал собственное программное обеспечение для банкоматов
- 12:20 25.01.2023
- В Москве выявили 2 424 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 25.01.2023
- Киссинджер считает, что РФ после конфликта на Украине останется в европейском поле
- 12:00 25.01.2023
- В России выявили 6 442 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:50 25.01.2023
- ВСУ готовили удар в направлении Мелитополя, но силы РФ сработали на упреждение — Рогов
- 11:32 25.01.2023
- Страны НАТО июле могут поставить новую «амбициозную» цель по расходам на оборону — Столтенберг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать