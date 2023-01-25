У Европы нет реальной внешней политики, она следует за США - глава МИД Италии

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил мнение, что Европе не хватает настоящей внешней политики, и она следует за США.

«У Европы нет реальной внешней политики, равно как и оборонной политики. Мы всегда следуем за американцами. Силы обороны также определяют внешнюю политику. Мы опоздали, об этом говорилось с 1954 года», — сказал он в опубликованном в среду интервью газете «Стампа».

По мнению Таяни, в Европе не хватает лидеров уровня бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Мы нуждаемся в европейских лидерах, национальных лидеров слишком много. Европа нужна всему миру. Даже Германия, самая сильная страна, не может проявить себя. Нам не хватает [таких, как] Меркель», — отметил он.