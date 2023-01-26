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НОВОСТИ

Преступления нацистов не имеют срока давности, РФ против предания их забвению — Путин

17:40 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство уничтоженных нацистами евреев были советскими гражданами, это общая трагедия, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой.

«Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль», — подчеркнул глава государства, отметив, что Россия «категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности». «И делаем это, проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», — сказал Путин.

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