То, что произойдет в предстоящие месяцы на Украине, может оказаться решающим - Пентагон
19:20 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории», — сказала сотрудник американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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