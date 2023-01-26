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То, что произойдет в предстоящие месяцы на Украине, может оказаться решающим - Пентагон

19:20 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящие несколько месяцев могут оказаться решающими для идущих на Украине боевых действий. Об этом заявила в четверг помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории», — сказала сотрудник американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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