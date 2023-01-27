В России выявили 7 164 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 164, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 077 случаев заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии — 21 924 261 и 394 902 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 876 против 5 270 днем ранее, до 21 331 320.
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