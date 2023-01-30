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Эрдоган весьма нелестно охарактеризовал Макрона - СМИ

12:05 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает французского лидера Эмманюэля Макрона нечестным политиком, не обладающим необходимой квалификацией для управления государством.

«Поверьте мне, у человека, который стоит во главе Франции, нет квалификации быть на этом посту. Говорю открыто, и эти слова дойдут до туда [до Парижа]. Он нечестный, а мы хотим, чтобы международная политика строилась на честности. Без нее нет доверия», — цитирует Эрдогана в понедельник телеканал «Хабер тюрк». Турецкий лидер отметил, что на текущий момент Макрон «потерял доверие в парламенте, и у него остался только пост президента».

Турецкий президент рассказал, что у него было много встреч с Макроном, личных и на международных мероприятиях. И на них, по словам Эрдогана, Макрон «не был честен».

«Франция продолжает терять доверие, в том числе на международной арене», — сказал Эрдоган. Он отметил, что Франция эксплуатирует африканские страны, но отношения с ними на грани разрыва.

«Мали сейчас в полном разрыве с Францией. Буркина-Фасо дала срок французам, сказав, что через месяц не хотят видеть их солдат у себя. Думаю, то же самое сделает и Того», — считает турецкий лидер. Париж, по его убеждению, теряет Африку.

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