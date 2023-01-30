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Лживость Запада укрепляет решимость России развивать южный и восточный векторы — МИД РФ

13:05 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недоговороспособность и лживость Запада укрепляет Россию в решимости приоритетно развивать южный и восточный векторы внешней политики. Об этом говорится в распространенных в понедельник на сайте МИД РФ ответах министра иностранных дел Сергея Лаврова, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Для нас давно ясно, что само существование России как одного из базовых, системообразующих элементов на обширном Евразийском пространстве представляет проблему для наших оппонентов, — отметил глава МИД. — Однако история вновь и вновь учит, что любые попытки раскачать российскую государственность, внести раскол в общество, а тем более — посягнуть на территориальную целостность страны лишь способствуют консолидации нашего народа, поощряют к продолжению курса на суверенизацию ключевых сфер жизни. При этом подтверждается недоговороспособность и лживость Запада, что укрепляет нас в решимости в приоритетном порядке продолжать развивать южный и восточный векторы внешней политики».

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