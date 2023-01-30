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НОВОСТИ

Президент IBA Умар Кремлев руководит проектом «Большого Серпухова»

14:10 30.01.2023

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Фото пресс-службы Умара Кремлева

Наукограды Протвино и Пущино Московской области войдут в состав городского округа Серпухов. Приоритетным направлением Наукограда будет кластер информационных технологий, основной задачей которого станет создание экосистемы для разработки и развития отечественных технологий.

Проектом по поручению президента РФ руководит президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев. На реализацию Наукограда частными инвесторами уже выделено больше 2 млрд руб.

В рамках реализации «Большого Серпухова» восстанавливается детский спортивный лагерь «Лесная опушка», способный принять до 2000 человек за одну смену. Ожидается, что до 2030 года на территории свыше 5 млн кв. м. будет обеспечено жильем от 95 тыс. до 110 тыс. жителей, создано более 150 тыс. рабочих мест и восстановлено более 30 памятников архитектуры.

Наличие свободных территорий позволит перспективным предприятиям наукоградов расширяться, также появится возможность реализации ряда социальных программ. После объединения муниципалитетов будет избран совет депутатов, в который войдут представители трех округов.

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