Российские моряки спасли француза, потерпевшего бедствие в Атлантическом океане — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

«Экипаж среднего танкера „Кама“ из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода в центральной части Атлантического океана, принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты. Для оказания помощи экипажу танкер „Кама“ отклонился от маршрута движения и направился в район аварии», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия.