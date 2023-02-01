ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области
12:20 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов», — сообщили в ЦОС.
В ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» — Свердловская железная дорога.
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