ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение от украинских неонацистов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов», — сообщили в ЦОС.

В ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» — Свердловская железная дорога.