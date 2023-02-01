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Артемовск в оперативном окружении, силы РФ смыкают кольцо вокруг города — Гагин

13:00 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артемовск (украинское название Бахмут) находится в оперативном окружении, российские силы смыкают кольцо вокруг города. Об этом заявил в среду военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо. Сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артемовск, потому что это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в Артемовске», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

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