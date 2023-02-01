Возможные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят хода СВО — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, говоря о возможной поставке Украине ракет большей дальности, нагнетают напряженность и усиливают эскалацию, но все это не изменит хода специальной военной операции: она будет продолжена, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз: это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться», — подчеркнул он.