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НОВОСТИ

Искусственный интеллект повысил эффективность работы контактного центра Сбера

17:38 01.02.2023

Внедрение Сбером искусственного интеллекта (ИИ) в работу своего чат-бота для корпоративных клиентов повысило в 2022 году количество решаемых при первом обращении вопросов на 20%. Это один из итогов реализации в прошлом году проектов с использованием ИИ в контактном центре Сбербанка для юридических лиц.

Искусственный интеллект применяется в работе контактного центра для распознавания и анализа речи, классификации обращений виртуальным ассистентом, автоматизации процесса верификации сканов документов. Благодаря этому повышается качество сервиса для клиентов и сокращается объем рутинных процессов для операторов линии поддержки.

«По итогам 2022 года суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в процесс обслуживания корпоративных клиентов в контактном центре составил 260 млн руб., – сообщил директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов. – Помимо финансового эффекта, который Сбербанк извлекает от использования новых технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютные новые механики в оказании лучшего сервиса. В будущем году мы планируем предложить наши наработки в области ИИ внешнему рынку решений для контактных центров в России».

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