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НОВОСТИ

Для электромобилей предложили ввести потолок цен на электричество

10:20 02.02.2023 Источник: Коммерсант.ru

Как выяснил “Ъ”, производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предлагает зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на ближайшие годы на уровне 8 руб. за 1 кВт•ч. Сейчас даже себестоимость электроэнергии в регионах в основном выше 8 руб., а цена зарядки на электрозарядных станциях (ЭЗС) доходит до 25 руб. Участники рынка говорят, что инициативу можно реализовать только за счет субсидий.

Аналитики считают обоснованной господдержку сегмента на столь раннем этапе развития. Но другая идея «Моторинвеста», о введении квоты в 10% на закупку электромобилей в такси и каршеринги, пока не встретила понимания у потенциальных партнеров.

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