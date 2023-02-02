Около 70 военных Украины прибыли в ФРГ для обучения обращению с системой ПРО Patriot
11:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения обращению с системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»). Об этом в четверг сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в органах безопасности.
По его информации, солдаты ВС Украины прибыли в ФРГ во вторник и должны приступить к обучению в четверг. Правительство Германии по согласованию с США, как пишет ДПА, намерено передать Украине систему ПРО Patriot.
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