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Около 70 военных Украины прибыли в ФРГ для обучения обращению с системой ПРО Patriot

11:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения обращению с системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»). Об этом в четверг сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в органах безопасности.

По его информации, солдаты ВС Украины прибыли в ФРГ во вторник и должны приступить к обучению в четверг. Правительство Германии по согласованию с США, как пишет ДПА, намерено передать Украине систему ПРО Patriot.

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