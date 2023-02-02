Около 70 военных Украины прибыли в ФРГ для обучения обращению с системой ПРО Patriot

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения обращению с системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»). Об этом в четверг сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в органах безопасности.

По его информации, солдаты ВС Украины прибыли в ФРГ во вторник и должны приступить к обучению в четверг. Правительство Германии по согласованию с США, как пишет ДПА, намерено передать Украине систему ПРО Patriot.